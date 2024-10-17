إعلان

BBC

إسرائيل تعلن اغتيال اثنين من القادة مع السنوار.. من هما؟

06:15 م الخميس 17 أكتوبر 2024

يحيى السنوار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.

ووفقًا لتقارير عبرية، من بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، والتي ادعت أن الاحتلال استهدف إلى جانب السنوار القياديان في حماس محمود حمدان وهاني حميدان خلال الاشتباك.

وجاءت عملية الاغتيال بعد اشتباك مباشر بين قوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي والسنوار ومرافقيه، حيث تم استهدافهم وإطلاق النار عليهم، وزعمت القناة 12 الإسرائيلية بأن السنوار كان يرتدي سترة مزودة بقنابل يدوية عند وقوع الهجوم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الوزراء تلقوا تحديثًا تفصيليًا حول العملية التي أسفرت عن اغتيال السنوار.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان وفريقه الأمني يقيمون الموقف الحالي بعد هذه التطورات.

في ظل هذه الأحداث، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عقد مشاورات أمنية عاجلة لتقييم تداعيات اغتيال السنوار ومناقشة الوضع الأمني في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحيى السنوار اغتيال يحيى السنوار قطاع غزة حماس محمود حمدان هاني حميدان اغتيال السنوار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بي 2 سبيرت".. لماذا استخدمت أمريكا قاذفتها الاستراتيجية لضرب اليمن الآن؟

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

هل اغتالت إسرائيل يحيى السنوار؟.. تغطية خاصة
إسرائيل تعلن اغتيال اثنين من القادة مع السنوار.. من هما؟
"الونش في الترعة والقطر مقلوب".. لقطات جديدة من موقع حادث قطار البدرشين
* البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للمرة الثالثة.. ما السبب؟