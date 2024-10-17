إسرائيل تعلن اغتيال اثنين من القادة مع السنوار.. من هما؟

وكالات

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.

ووفقًا لتقارير عبرية، من بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، والتي ادعت أن الاحتلال استهدف إلى جانب السنوار القياديان في حماس محمود حمدان وهاني حميدان خلال الاشتباك.

وجاءت عملية الاغتيال بعد اشتباك مباشر بين قوة من جنود الاحتلال الإسرائيلي والسنوار ومرافقيه، حيث تم استهدافهم وإطلاق النار عليهم، وزعمت القناة 12 الإسرائيلية بأن السنوار كان يرتدي سترة مزودة بقنابل يدوية عند وقوع الهجوم.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن الوزراء تلقوا تحديثًا تفصيليًا حول العملية التي أسفرت عن اغتيال السنوار.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان وفريقه الأمني يقيمون الموقف الحالي بعد هذه التطورات.

في ظل هذه الأحداث، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عقد مشاورات أمنية عاجلة لتقييم تداعيات اغتيال السنوار ومناقشة الوضع الأمني في المنطقة.