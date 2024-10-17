بعد أنباء اغتياله.. من سيخلف يحيى السنوار؟

القاهرة- مصراوي

كانت وكالات المخابرات الأمريكية تتدافع صباح الخميس، لتحديث تقييماتها لمن من المرجح أن يخلف زعيم حماس يحيى السنوار، الذي ربما يكون قد قتل في عملية إسرائيلية خلال الليل.

لطالما كان المسؤولون الأمريكيون يأملون في أن يمنح قتل السنوار إسرائيل الانفتاح السياسي الذي تحتاجه للموافقة على وقف إطلاق النار. لكن المصادر قالت إن من سيخلفه قد يكون له تأثير عميق على ما إذا كانت حماس مستعدة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى مع إسرائيل لوقف القتال والإفراج عن الأسرى.

وفي الوقت نفسه قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، إن هناك العديد من الخلفاء المحتملين للسنوار ومن بينهم شقيقه محمد السنوار كما قالت شبكة سي إن إن.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة سي إن إن، إنه إذا تولى محمد السنوار - شقيق يحيى - القيادة، فإن المفاوضات فشلت تماما.

محمد السنوار، بحسب مسؤول سابق، مقطوع من نفس القماش المتشدد مثل شقيقه، الذي اعتقدت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أن محمد هو من أشرف على شبكة بناء الأنفاق التابعة لحماس.

المسؤول الأمريكي أكد أيضًا أنه، مع استنفاد الكثير من المجموعة، قد يكون تفضيلها لشخص خارجي قد يكون أكثر عرضة للتعامل.

الاحتمال الآخر هو خليل الحية، الذي كان أحد المفاوضين الرئيسيين لحماس خلال محادثات وقف إطلاق النار التي عقدت في الدوحة. وقال المسؤول السابق إنه بسبب ذلك من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة هي التي تريدها.

تولى خليل الحية منصب المفاوض الرئيسي بعد اغتيال إسماعيل هنية في يوليو في طهران، العملية التي نفذتها إسرائيل أثناء تواجد هنية لحضور مراسم تولي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

الخيار الثالث سيكون خالد مشعل، وهو خيار واضح لحماس، لكنه خيار غير مرجح بسبب دعمه السابق لانتفاضة سنية ضد الرئيس السوري بشار الأسد. تسبب الحادث في حدوث خلاف بين حماس وراعيها إيران التي يهيمن عليها الشيعة. كما أضر بطموحات مشعل القيادية.

أعلنت شبكة أنباء سي إن إن، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفان، أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تفاصيل مزاعم إسرائيل بشأن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

ونقلت الشبكة الأمريكية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي أطلع بايدن على كافة التطورات المتعلقة بالواقعة، وهم في طريقهما رفقة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى ألمانيا.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإن الإسرائيليون أخبروا الولايات المتحدة أنهم يجرون اختبار الحمض النووي الآن.

نقلت شبكة سي إن إن عن مصدر مطلع قوله، إن مستشار الأمن القومي أطلع بايدن على آخر التطورات المتعلقة باحتمال اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى السنوار.

ومن جانبه قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن جيش الاحتلال اغتال السنوار على الأرجح في تبادل لإطلاق النار جنوبي القطاع أمس.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن الحادث الذي يعتقد أن السنوار تم اغتياله فيه كان مصادفة وليس على أساس استخباري.

كانت مصادر لقناة العربية/ الحدث، قالت إنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة وجاءت نتيجته إيجابية على أنها لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية يحيى السنوار.