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الجيش اللبناني يوقف 12 شخصا في مخيم للنازحين السوريين بجبل لبنان

05:45 م السبت 30 سبتمبر 2023

الجيش اللبناني

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بيروت - ( د ب أ )

أوقفت وحدة من الجيش اللبناني 7 سوريين و5 بنجلادشيين، في مخيم للنازحين السوريين، في منطقة صحراء الشويفات في جبل لبنان، لتجولهم دون أوراق ثبوتية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم السبت، "داهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، مخيما للنازحين السوريين في منطقة صحراء الشويفات، وأوقفت 7 سوريين و 5 بنجلادشيين، لتجولهم من دون أوراق ثبوتية، كما أوقفت مواطنا لبنانيا لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية".

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الجيش اللبناني مخيم للنازحين السوريين النازحين السوريين بجبل لبنان تجول سوريين دون أوراق ثبوتية

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