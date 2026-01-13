مقتل 4 بشرق أوكرانيا في غارة جوية روسية على خاركيف

كييف- (د ب أ)

أعلن حاكم خاركيف، أوليج سينييهوبوف، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في غارة جوية روسية عنيفة استهدفت المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا.

وأضاف حاكم المدينة أن هناك ستة آخرين على الأقل أصيبوا في الغارة. وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، بأن القوات الروسية استهدفت أيضا كييف وأوديسا ومدنا أخرى، ليلا، باستخدام مسيّرات وقذائف وصواريخ كروز.

وفي إحدى ضواحي خاركيف، تم تدمير مركز لوجستي تابع لشركة بريد "نوفا بوشتا"، بحسب ما ذكره مكتب المدعي العام الإقليمي. واتهمت السلطات الجيش الروسي بالقيام بما يسمى بـ "ضربة مزدوجة"، موضحة أنه قد تم استهداف المبنى أولا بصاروخ قبل أن تستهدف مسيّرات لاحقا رجال إطفاء وعمال إنقاذ.

وفي العاصمة كييف، تم فرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي مجددا في أنحاء واسعة من المدينة عقب الهجوم، بحسب ما أعلنته إدارة المدينة.