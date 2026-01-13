إعلان

مقتل 4 بشرق أوكرانيا في غارة جوية روسية على خاركيف

كتب : مصراوي

10:47 ص 13/01/2026

غارة جوية روسية على خاركيف الأوكرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كييف- (د ب أ)

أعلن حاكم خاركيف، أوليج سينييهوبوف، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في غارة جوية روسية عنيفة استهدفت المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا.

وأضاف حاكم المدينة أن هناك ستة آخرين على الأقل أصيبوا في الغارة. وأفادت القوات الجوية الأوكرانية، بأن القوات الروسية استهدفت أيضا كييف وأوديسا ومدنا أخرى، ليلا، باستخدام مسيّرات وقذائف وصواريخ كروز.

وفي إحدى ضواحي خاركيف، تم تدمير مركز لوجستي تابع لشركة بريد "نوفا بوشتا"، بحسب ما ذكره مكتب المدعي العام الإقليمي. واتهمت السلطات الجيش الروسي بالقيام بما يسمى بـ "ضربة مزدوجة"، موضحة أنه قد تم استهداف المبنى أولا بصاروخ قبل أن تستهدف مسيّرات لاحقا رجال إطفاء وعمال إنقاذ.

وفي العاصمة كييف، تم فرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي مجددا في أنحاء واسعة من المدينة عقب الهجوم، بحسب ما أعلنته إدارة المدينة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارة جوية روسية على خاركيف مقتل 4 بشرق أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"
أخبار

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"

"العصيان قادم".. لاعبو الزمالك يرفضون حلول المجلس ويخطرون جون
رياضة محلية

"العصيان قادم".. لاعبو الزمالك يرفضون حلول المجلس ويخطرون جون

مفارقة ساخرة.. مدفيدف ينصح ترامب بسرعة الاستيلاء على جرينلاند: هناخدها
شئون عربية و دولية

مفارقة ساخرة.. مدفيدف ينصح ترامب بسرعة الاستيلاء على جرينلاند: هناخدها
10 خطوات يجب اتباعها لقيادة السيارة في قلب الرمال والأتربة بأمان
نصائح

10 خطوات يجب اتباعها لقيادة السيارة في قلب الرمال والأتربة بأمان
البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد