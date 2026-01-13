دبي/طهران- (أ ب)

بدأت الهواتف المحمولة في إيران تستعيد القدرة على إجراء مكالمات دولية، وذلك بعد أن قطعت السلطات خدمة الإنترنت في إطار حملة قمع للاحتجاجات.

وتمكن عدة أشخاص في طهران من الاتصال بوكالة أسوشيتد برس (أ ب) والتحدث إلى صحفي هناك.

ولم يتمكن مكتب (أ ب) في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من الاتصال بتلك الأرقام مرة أخرى.

وقال إيرانيون إنه يبدو أن المراسلات النصية لا تزال معطلة، وقال شهود إن الوصول إلى الإنترنت لا يزال مقطوعاً عن العالم الخارجي.

وقطعت إيران خدمات الإنترنت والمكالمات يوم الخميس الماضي ، مع تصاعد الاحتجاجات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق ، إن إيران تريد التفاوض مع واشنطن بعد تهديده بضرب الجمهورية الإسلامية بسبب قمعها للمحتجين، الذي قال نشطاء إنه أسفر عن مقتل 646 شخصاً على الأقل.