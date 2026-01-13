سوريا: استرداد 24 قطعة سلاح أثرية مسروقة من المتحف الوطني

دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء القبض على سارقي قطع سلاح أثرية من المتحف الوطني بدمشق.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم: "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في حماية الممتلكات العامة وصون الإرث الحضاري، تمكن فرع المباحث الجنائية في محافظة دمشق، بعد متابعة ورصد دقيق، من إلقاء القبض على مدعوين لتورطهما في سرقة قطع سلاح أثرية من المتحف الوطني بدمشق".

وأشارت إلى أنه "بالتحقيق الأولي، أقرّ المقبوض عليهما بسرقة القطع الأثرية وبيعها لعدد من تجار الأسلحة، حيث جرى استرداد 24 قطعة سلاح أثرية حتى الآن، فيما تستمر الجهود لاستعادة بقية القطع المسروقة".

وأفادت بأن هذه العملية تؤكد حرصها على حماية التراث الوطني وصون الإرث الحضاري، والتصدي بحزم لكل من يحاول العبث بالمقدرات الثقافية أو الاتجار بها.