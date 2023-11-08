جيش الاحتلال: عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين بلغ 351

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا مواقع تابعة لحركة حماس في عدد من المواقع.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "كشفنا معلومات تثبت استغلال حماس لسيارات الإسعاف والمشافي للاختباء فيها"

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن "نحو 50 ألف فلسطيني تحركوا باتجاه جنوب غزة، وسنؤمن الممرات الإنسانية اللازمة"

وزعم أن حركة حماس بدأت تفقد السيطرة في مناطق شمال غزة، ومستمرون في استهداف حماس وقيادييها"، موضحًا أن الاحتلال أوقع ضررًا كبيرًا بالمنظومة الجوية والبحرية لحركة حماس"

كما لفت إلى أن جيش الاحتلال استهدف مواقع إطلاق الصواريخ في المناطق الحدودية مع لبنان ونحن على أتم الاستعداد في الشمال.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن "قيادة حماس في الداخل فقدت الصلة بقادتها الميدانيين، مؤكدًا أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في غزة، والهدن الإنسانية في غزة قد تستمر لساعات أو أيام"

وأشار إلى أن عدد الأسرى في قطاع غزة اليوم هو 239، بينما بلغ عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى هو 351 منذ السابع من أكتوبر.