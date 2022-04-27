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البيت الأبيض يعلق على وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا

10:03 م الأربعاء 27 أبريل 2022
البيت الأبيض يعلق على وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا

البيت الأبيض

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وكالات

علق البيت الأبيض الأربعاء، على وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، قائلاً، إن وقف شحنات الغاز هو مثال لاستخدام الطاقة كسلاح كما توقنا، حسبما ذكرت "سي إن بي سي" الأمريكية.

ووصف زعماء أوروبا التخفيضات في تدفقات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا بعد رفض الدفع بالروبل بـ"الابتزاز والاستفزاز".

واعتبر الاتحاد الأوروبي، أن مدفوعات الغاز بالروبل ستخرق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وحث الشركات على عدم الاستجابة لمطالب موسكو.

ووقطعت روسيا إمدادات الغاز الطبعي عن بولندا وبلغاريا وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يعتمدان على "الذهب الأزرق" الروسي.

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