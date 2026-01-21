وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتفاقية تعاون لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وبحسب بيان، تهدف الاتفاقية إلى توطيد الروابط المؤسسية وتوسيع نطاق الفرص الأكاديمية والمهنية من خلال مركز التطوير المهني التابع لكلية التعليم المستمر بالجامعة في العاصمة الجديدة.

حضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور محمود علام، عميد كلية التعليم المستمر، ولفيف من قيادات الجامعة وشركة العاصمة الإدارية.

وقال الدكتور محمود علام، عميد كلية التعليم المستمر خلال مراسم التوقيع، إن افتتاح مركز التطوير المهني التابع للكلية في العاصمة الجديدة يمثل علامة فارقة في التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتعزيز التعلم مدى الحياة والتعليم الممتد.

وأضاف: "نهدف من خلال هذا المركز إلى دعم التطوير المهني المستمر للموظفين الحكوميين والمهنيين، مع توسيع نطاق تأثير الجامعة خارج الحرم الجامعي لتقترب من المؤسسات التي تشكل مستقبل مصر".

وأوضح علام أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تتوافق مع الأولويات الوطنية للحكومة لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات وخلق قطاع عام مستعد للمستقبل.

وتعليقاً على أهمية الاتفاقية، قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي لا تتوافق فقط مع استراتيجيتنا لجعل العاصمة الجديدة منارة إقليمية للمعرفة، بل تمثل أيضاً تكاملاً حيوياً بين التنمية العمرانية والتميز الأكاديمي. تلتزم الشركة بتقديم بنية تحتية متطورة تضاهي المعايير العالمية، مما يوفر الأساس اللازم للجامعة لدفع عجلة تنمية رأس المال البشري".

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تفاصيل جدول الرئيس السيسي بـ"دافوس"

تبدأ اليوم.. تفاصيل الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حالة الطقس الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة مسيطرة حتى هذا الموعد