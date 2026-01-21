إعلان

فرنسا تطلب إجراء مناورات لحلف الناتو في جرينلاند

12:01 م 21/01/2026

ارشيفية

قال قصر الإليزيه لشبكة سي إن إن الأمريكية يوم الأربعاء، إن فرنسا طلبت إجراء مناورة لحلف الناتو في جرينلاند وهي مستعدة للمساهمة فيها.

قامت فرنسا إلى جانب دول أوروبية أخرى، بنشر عدد من الأفراد العسكريين في جرينلاند خلال الأسبوع الماضي للمشاركة في مناورة مشتركة منفصلة بقيادة الدنمارك.

يأتي ذلك في الوقت الذي يُصعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بضم الجزيرة القطبية بالقوة، وقد أدت تصريحاته إلى أزمة في التحالف الأمني الأوروبي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يعود تاريخه إلى عقود.

وفيما يتعلق بتدربات الناتو، يتم تحديد مواعيدها من قبل قائد الناتو ويمكن أن تختلف في نطاقها، من بضعة ضباط إلى "سيناريوهات قتالية واسعة النطاق تشمل الطائرات والسفن البحرية وقطع المدفعية والمركبات المدرعة وآلاف الجنود".

تدعم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذه التدريبات من خلال تقديم التزامات وطنية على شكل قوات أو معدات أو أنواع أخرى من الدعم، ويقول الناتو: "عادةً ما تكون الدول المشاركة مسؤولة عن تمويل أي شكل من أشكال المساهمة الوطنية".

