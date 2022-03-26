كوريا الجنوبية: تسجيل 335 ألفا و580 إصابة جديدة بكورونا و323 وفاة

سول- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم السبت تسجيل 335 ألفا و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 11 مليونا و497 ألفا و711 إصابة.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، خلال الفترة نفسها، 323 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و617 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وبلغ عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة 1164 مريضا.

وذكرت السلطات الصحية أنها تعتقد بأن البلاد تشهد هبوطا تدريجيا في تسجيل عدد الإصابات في ظل تجاوز الموجة الحالية ذروتها.