بعد هجوم الحوثي.. السعودية: لن نتحمل مسؤولية أي نقص بإمدادات البترول
وكالات:
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن بلادها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، وسط استمرار الهجمات الحوثية.
وأوضحت في بيان، اليوم الجمعة، نقلته فضائية العربية، أن هجمات الحوثيين المدعومين من إيران تؤثر على قطاعات الإنتاج والتكرير، وتهدد قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها للأسواق العالمية.
أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، أن ميلشيا الحوثي اليمنية، استهدف محطة توزيع بترولية في جدة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
ونشر عدد من المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقاطع فيديو لتصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المدينة السعودية.
May Allah protect Our Country from all the evil— This is Saudia (@simplysaudia) March 25, 2022
#جدة_الأن #المنتخب_السعودي #يوم_الجمعه pic.twitter.com/ME8CMcNMiK
Fire near Haramain Highway #Jeddah #جدة #جدة_الان #المنتخب_السعودي #يوم_الجمعه pic.twitter.com/He62odDPD0— This is Saudia (@simplysaudia) March 25, 2022