أول تعليق من رئيس غينيا بيساو بعد محاولة الانقلاب

10:50 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
أول تعليق من رئيس غينيا بيساو بعد محاولة الانقلاب

غينيا بيساو

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وكالات

أعلن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسكو إمبالو، الثلاثاء، عن بدأ اعتقال عددًا من الضالعين في محاولة انقلابية فاشلة حدثت اليوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال إمبالو، في أول تعليق على المحاولة الانقلابية، إن الحادث أوقع عددًا من القتلى والجرحى.

واندلع في وقت سابق الثلاثاء، إطلاق نار بالقرب من مبنى حكومي في مدينة بيساو، حيث كان يعتقد أن الرئيس يحضر اجتماعًا لمجلس الوزراء، وأوقع الحادث قتيل واحد على الأقل، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وكان حساب على تويتر يحمل اسم رئيس غينيا، قال عقب إطلاق النار، إن الرئيس بخير وأن الوضع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بات تحت سيطرة الحكومة، وأن الهدوء عاد إلى العاصمة بيساو.

هذا وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الثلاثاء ما بدا أنه محاولة انقلاب في غينيا بيساو.

غينيا بيساو إطلاق نار مجلس الوزراء أومارو سيسكو إمبالو

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