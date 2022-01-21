بعد حشد روسيا لقواتها.. واشنطن تدرس إجلاء أسر الدبلوماسيين من أوكرانيا

05:46 م الجمعة 21 يناير 2022
بعد حشد روسيا لقواتها.. واشنطن تدرس إجلاء أسر الدبلوماسيين من أوكرانيا

القوات الروسية

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واشنطن - (أ ش أ):

أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تدرس إجلاء أفراد عائلات الدبلوماسيين المتمركزين في أوكرانيا، بعد أن حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدودها.

ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين - الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلا بعد الإعلان الرسمي - قوله إن قرار الإخلاء لا يعني أن الولايات المتحدة متأكدة من أن روسيا ستغزو، بل يعكس ببساطة الاستعدادات الحكيمة مع تصاعد التوترات.

وأضاف المسؤول أنه بموجب خطة الإجلاء، سيتمكن الموظفون غير الأساسيين من المغادرة طواعية، فيما سيُطلب من أفراد الأسرة العودة إلى بلادهم، مؤكدًا أن إعلان خطة الإجلاء يأتي في غضون أيام.

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن غزو محتمل مع استمرار روسيا في حشد قواتها بالقرب من حدود أوكرانيا.

ونوهت "بلوملبرج"، بأن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية رفضوا التعليق على الأمر.

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Asha
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