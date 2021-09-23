الكرملين يُقلل من مشاريع لأعضاء الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على روسيا

موسكو - (أ ش أ):

قلل المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف من أفكار ومشاريع لأعضاء الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على بلاده، واصفا إياها بــ"التمارين" البرلمانية الأمريكية الداخلية.

وقال المتحدث الصحفي للكرملين - للصحفيين اليوم /الخميس/ - "إن هذه الأفكار مجرد تدريبات وتمارين داخل البرلمان الأمريكي، ولكي يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها يحتاجون إلى وقت طويل".

وأضاف: "لم يعد سرا بالنسبة لأحد، أنه يوجد في مختلف لجان الكونجرس الأمريكي عدد كبير من الأشخاص الذين ليس لديهم دراية جيدة بالواقع الروسي، فهم لا يحبون بلادنا بشكل قاطع"، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه التعليق على مثل هذه المشاريع لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وكانت لجنة اللوائح والنظام الداخلي بمجلس النواب الأمريكي وافقت - في وقت سابق - على مشروع قانون، يوصي بفرض عقوبات على قائمة مكونة من 35 شخصية روسية، من بينهم مسؤولون ورجال أعمال وصحفيون روس، ترى واشنطن أنهم متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والمتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ووزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين وغيرهم.