ترقب في إسرائيل قبل انتهاء المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة

تل أبيب- (د ب أ):

تسود حالة من الترقب في المشهد الحزبي في إسرائيل قبل انقضاء المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة منتصف هذه الليلة.

ووفق هيئة البث الإسرائيلي، ينوي رئيس اللجنة المنظمة البرلمانية ميكي زوهار، أن يطرح اليوم على الكنيست مشروع قانون الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء.

وتعكف الكتلة المعارضة لنتنياهو على إجهاض إمكانية قيام حزب ليكود بزعامة نتنياهو بتمرير مشروع الانتخاب المباشر بشكل خاطف. وإذا ما نجح ليكود في ذلك فقد يصوت الكنيست غدا الأربعاء بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون.

ومن المقرر أن ينتهي التفويض الممنوح لنتنياهو لتشكيل حكومته الجديدة، دون أن تلوح في الأفق مؤشرات للاقتراب من تشكيل ائتلاف حكومي.

وكلف رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين في أبريل الماضي نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتخابات غير حاسمة كانت الرابعة في غضون عامين.

ولم تسفر نتائج الانتخابات التي جرت في 23 مارس عن فائز واضح، وظل الطيف السياسي في إسرائيل منقسما بصورة عامة إلى قسمين، أحدهما موال لنتنياهو والآخر يسعى للإطاحة به.

وتصدر حزب نتنياهو نتائج الانتخابات بالحصول على 30 مقعدا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، تلاه حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد، الذي استبعد التحالف مع ليكود، وحصل على 17 مقعدا. وفي المرتبة الثالثة جاء حزب "شاس" الديني المحافظ بالحصول على تسعة مقاعد.