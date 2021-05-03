انفصال بيل جيتس ومليندا بعد زواج دام 27 عاما

11:52 م الإثنين 03 مايو 2021
انفصال بيل جيتس ومليندا بعد زواج دام 27 عاما

بيل جيتس ومليندا

وكالات:

قال الملياردير بيل غيتس ومليندا جيتس في بيان مشترك إنهما اتخذا قرارا بإنهاء زواجهما، بعدما دام 27 عاما، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحرة الأمريكية.

وقال بيل ومليندا جيتس في بيان نشره حساب بيل غيتس على تويتر "بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا".

وأضافا "لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة".

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