ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول عقب خسارة أمم أفريقيا؟

عاد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى أنفيلد، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ماذا فعل محمد صلاح بعد عودته إلى ليفربول؟

كان محمد صلاح آخر لاعب يدخل أرض الملعب لجلسة الفريق بعد ظهر أمس الثلاثاء، وكان أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، خلفه مباشرة.

وقام صلاح بتعليق سترة رياضية على راية ركنية، ثم لحق بلاعب الوسط كورتيس جونز، ثم وضع ذراعه حول كتف جيريمي فريمبونج، قبل أن يدفعه الظهير الهولندي بمرح.

بعد أن خاطب سلوت اللاعبين، محمد صلاح بحرارة وهو يبتسم ابتسامة عريضة، بينما كانوا ينتظرون بدء تمارين الإحماء.

وبعد ثلاث ساعات، كان محمد صلاح ضمن تشكيلة تضم 20 لاعباً متجهة إلى جنوب فرنسا لخوض مباراة دوري أبطال أوروبا، اليوم ضد مرسيليا.

وذكرت شبكة "ذا أثيليتك"، أن صلاح لا يحتاج إلى استراحة بعد خمسة أسابيع من المشاركة الدولية في المغرب، والتي انتهت بالهزيمة من نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

انتهاء خلاف صلاح وسلوت

تحسنت العلاقة بين أرني سلوت ومحمد صلاح، منذ المقابلة التي أجراها صلاح في أعقاب التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، يوم 6 ديسمبر، والتي بقي فيها بديلاً.

ردًا على استبعاده من التشكيلة الأساسية للمباراة الثالثة على التوالي، ادعى صلاح أنه "تم التضحية به" وجعله كبش فداء لتراجع مستوى الفريق، كما صرّح بأن علاقته مع سلوت انهارت تمامًا، ولم يستبعد إمكانية انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبعد استبعاد صلاح من تشكيلة الفريق المسافرة إلى ميلانو لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام، ازداد الغموض حول مستقبله، إذ صرح سلوت بأنه "لا يعلم" ما إذا كان صلاح قد خاض مباراته الأخيرة مع النادي.

ومع ذلك، قرر سلوت استدعاء محمد صلاح للمباراة التالية، على أرضه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وصنع الدولي المصري هدفا في فوز الريدز بثنائية نظيفة.

وعقب المباراة، بدا صلاح وكأنه يودع أنفيلد، وصفق للجماهير ولمس شعار النادي على قميصه، دون أن يفصح عن أي شيء.

