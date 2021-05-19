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وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يعقدان أول لقاء لهما

11:31 م الأربعاء 19 مايو 2021
وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يعقدان أول لقاء لهما

وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يعقدان أول لقاء لهما

وكالات

أجرى وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أول لقاء لهما حيث وصف الأول هذه المحادثات بالمهمة جدا لتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال بلينكن، إن خطواتنا الأخيرة تجاه روسيا تم اتخاذها لحماية المصالح الأمريكية وليس للتصعيد.

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى مدينة ريكيافيك عاصمة آيسلندا، صباح الأربعاء.

الخارجية الروسية الخارجية الأمريكية سيرجي لافروف أنتوني بلينكن

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