أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

المكسيك: وفيات كورونا تضاعف إجمالي الحصيلة الرسمية للوفيات بالبلاد

11:53 م الأحد 28 مارس 2021
المكسيك: وفيات كورونا تضاعف إجمالي الحصيلة الرسمية للوفيات بالبلاد

وفيات كورونا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

تجاوز عدد الوفيات الزائدة في المكسيك لعام 2020 ومطلع عام 2021 حاجز 417 ألف وفاة، أي أكثر من ضعف العدد الرسمي لحالات الوفيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، حسبما قالت الحكومة الاتحادية في المكسيك في تقرير، رفع أيضا وبشكل حاد ما وصفه بالوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19.

وباتت المكسيك منذ الخميس الماضي ثالث دولة بسجل وفيات يتجاوز أكثر من 200 ألف وفاة بمرض كوفيد-19، وذلك فقط، بعد الولايات المتحدة والبرازيل اللتين تضمان عدد سكان أكبر بكثير من المكسيك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أعداد الوفيات المرتبطة بكوفيد كانت أعلى بكثير في التقرير الذي صدر يوم أمس السبت، ، حيث بلغت 294 ألفا و287 وفاة حتى منتصف فبراير. وبشكل عام، كان نحو 71 بالمئة من الوفيات الزائدة "مرتبطة" بمرض كوفيد-19 استنادا إلى مراجعة شهادات الوفاة.

وفيات كورونا المكسيك فيروس كورونا

الخبر التالى:

ولي عهد السعودية يناقش مع أمير قطر هاتفيا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:37 وفاة.. الصحة تصدر بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا