واشنطن: سنواصل عملنا مع موسكو خدمة لمصالحنا وملتزمون بمحاسبتها
وكالات
أعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، أنها تعتزم التواصل مع روسيا في المجالات ما يفيد المصالح الأمريكية، مؤكدة أنها في الوقت ذاته ستحاسبها على أعمالها التي وصفتها بـ"الأعمال الخبيثة" حسبما ذكرت "العربية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي نتواصل فيه مع روسيا لتفعيل المصالح الأمريكية، يمكننا أن نحاسبها على أي أعمال عدائية خبيثة، وواشنطن تدرك التحديات التي تمثلها روسيا.
وأكدت أن واشنطن على اطلاع بقرار استدعاء روسيا لسفيرها لدى الولايات المتحدة.
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