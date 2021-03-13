أكثر الكلمات إنتشاراً

برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الولايات المتحدة: تقديم أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

12:07 ص السبت 13 مارس 2021
الولايات المتحدة: تقديم أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض، الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، التي جرى تقديمها لسكان الولايات المتحدة حتى اليوم إلى أكثر من 100 مليون جرعة.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز على الإنترنت، فقد قُدّمت، حتي السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، أكثر من 101 مليون و128 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" لسكان الولايات المتحدة، من أصل أكثر من 133 مليون و337 ألف جرعة وُزّعت على مقدّمي الخدمة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضحت البيانات أن نحو 66 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى على الأقل من الللقاح، من بينهم نحو 35 مليون شخص حصلوا على الجرعتين اللازمتين لإتمام التطعيم.

هذا المحتوى من

الولايات المتحدة لقاحات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

أسترازينيكا تطلب من بايدن النظر في شحن اللقاحات الأمريكية للاتحاد الأوروبي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189000

    عدد المصابين

  • 145923

    عدد المتعافين

  • 11169

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 94563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية والطقس حتى الخميس 18 مارس (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا