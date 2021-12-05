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السعودية: جرعة واحدة لا تكفي للوقاية من "كورونا" مع وجود المتحورات

05:45 م الأحد 05 ديسمبر 2021
السعودية: جرعة واحدة لا تكفي للوقاية من "كورونا" مع وجود المتحورات

السعودية

الرياض - (أ ش أ):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي خاصة مع وجود متحورات لفيروس كورونا.

وأضاف العالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز الـ47 مليون جرعة، كما أن هناك 22 مليونًا و500 ألف شخص تلقوا الجرعتين.

ودعا كل من يتهاون بتلك الاحترازات إلى الانضمام للمجتمع الواعي بالتقيد بالاحترازات واستكمال اللقاحات للوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية لتعزيز استكمال مستوى التحصين.

وأوضح أن الجرعة الثانية ترفع مستوى المناعة لمستوى مقاوم وكافٍ؛ لصد الفيروس ومتحوراته ومضاعفاته وشدة المرض إلى مستويات كبيرة، وبعد الـ6 أشهر لابد من تعزيز هاتين الجرعتين بجرعة ثالثة لتخفيف الآثار الناتجة عنه.

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