مسؤولون امريكيون يكشفون أهداف الهجوم المحتمل على إيران

كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيورك تايمز، الأهداف الأمريكية خلال هجومها التي بات وشيكا على إيران، مؤكدين أنه سيتم ضرب مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن الهجوم على إيران قد يثير ردا عنيف ولكنه بات وشيكا.

وأكد مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز، أن حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت دخلت البحر الأحمر مؤخرا.

وأوضح المسؤول الأميركي، أن هناك 3 مدمرات مزودة بصواريخ في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، رجح مسؤولون أوروبيون، في تصريحات لرويترز، أن الولايات المتحدة ستشن هجوما عسكريا على إيران "خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وتتزامن تصريحات المسؤولين الأوروبيين لوكالة "رويترز"، مع تأكيد مسؤول أمريكي بدء سحب بعض الأفراد من قواعد رئيسية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي، في ظل تصاعد التوترات وتهديدات الرئيس دونالد ترمب.