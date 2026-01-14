مسؤول أممي: أكثر من 18 مليون يمني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي

مسؤول أممي أكثر من 18 مليون يمني سيعانون من انعدام

قال رئيس المكتب الأممي لتنسيق للشؤون الإنسانية، إنه أكثر من 18 مليون يمني سيعانون بسبب الأمن الغذائي.

وأضاف رئيس المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن أكثر من 18 مليون يمني أي ما يعادل نصف سكان البلاد سيعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأكد رئيس المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن نصف عدد الأطفال في اليمن دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد.