Masrawy logo white

البيت الأبيض: مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بحثوا القلق من النووي الإيراني

09:41 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
البيت الأبيض: مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بحثوا القلق من النووي الإيراني

البيت الأبيض

وكالات

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا بحثا التهديد الذي يشكله برنامج إيران النووي وغيرها من الأنشطة التي تتسبب في "زعزعة الاستقرار" في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف البيت الأبيض في البيان أن سوليفان قام خلال زيارته لإسرائيل بإطلاع هولاتا على سير المفاوضات النووية في فيينا أثناء مناقشتهما قضايا ذات "أهمية استراتيجية كبرى" للبلدين.

وجاء في البيان "بحث الوفدان ضرورة مواجهة جميع جوانب التهديد الذي تمثله إيران، ومنها برنامجها النووي والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة".

وأضاف "اتفقا كذلك على أن برنامج إيران النووي، الذي يتطور سريعا، يشكل تهديدا خطيرا للمنطقة وللسلم والأمن الدوليين".

وأكد المسؤولان أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان تماما على ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

البيت الأبيض جيك سوليفان إيال هولاتا برنامج إيران النووي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأهلي يتوج ببطولة السوبر الإفريقي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا