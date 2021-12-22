البيت الأبيض: مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بحثوا القلق من النووي الإيراني

وكالات

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا بحثا التهديد الذي يشكله برنامج إيران النووي وغيرها من الأنشطة التي تتسبب في "زعزعة الاستقرار" في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف البيت الأبيض في البيان أن سوليفان قام خلال زيارته لإسرائيل بإطلاع هولاتا على سير المفاوضات النووية في فيينا أثناء مناقشتهما قضايا ذات "أهمية استراتيجية كبرى" للبلدين.

وجاء في البيان "بحث الوفدان ضرورة مواجهة جميع جوانب التهديد الذي تمثله إيران، ومنها برنامجها النووي والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة".

وأضاف "اتفقا كذلك على أن برنامج إيران النووي، الذي يتطور سريعا، يشكل تهديدا خطيرا للمنطقة وللسلم والأمن الدوليين".

وأكد المسؤولان أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان تماما على ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.