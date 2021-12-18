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ارتدى ملابس داخلية بدلًا من الكمامة.. طرد راكب من طائرة أمريكية (فيديو)

01:16 م السبت 18 ديسمبر 2021
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كتب- مصراوي:

في واقعة غريبة، طرد طاقم طائرة جوية في مطار "فورت لودرديل هوليوود" الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية، راكبًا على متن إحدى الرحلات بعد مخالفته لشروط الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

واستبدل الراكب القناع الطبي (الكمامة) بقطعة ملابس داخلية حمراء اللون وضعها على وجهه، في محاولة للتظاهر بالتزامه بالإجراءات الاحترازية.

ورصدت كاميرات الركاب في الطائرة الجوية جانبًا من مشادة كلامية بين طاقم الطائرة والراكب، حول إقناعه بارتداء الكمامة بدلًا من قطعة الملابس الداخلية

ووفقًا لشبكة "دبليو إس في إن" التابعة لـ"فوكس نيوز" الأمريكية، أقدم طاقم الرحلة على طرد الراكب، التزامًا بالتعليمات الفيدرالية التي تلزم جميع ركاب وسائل النقل العام ومنها الطائرات على ارتداء الأقنعة الطبية.

وبحسب الشبكة، تلقى الراكب بريدًا إلكترونيًا من يونايتد إيرلاينز، يبلغه من خلاله حظره من الرحلات الجوية حتى تتم مراجعة قضيته من قبل لجنة مراجعة حوادث الركاب.

ارتداء ملابس داخلية الكمامة طائرة أمريكية مطار فورت لودرديل هوليوود فيروس كورونا

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