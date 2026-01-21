الأسوأ منذ 70 عامًا.. فيضانات جارفة تجتاح تونس وتخلّف قتلى

بسبب الأمطار.. فيضانات عارمة في موزامبيق تُجبر الآلاف على النزوح- صور

كتب- محمد جعفر

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم يوم الثلاثاء جراء الفيضانات التي اجتاحت تونس وسط أسوأ أمطار غزيرة تشهدها بعض المناطق منذ أكثر من 70 عاما، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى، حسبما ذكرت السلطات.

وتسببت العواصف المطرية في غمر الشوارع، وإغراق المركبات، وتعطيل الحياة اليومية في العديد من محافظات الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حيث تكافح خدمات الطوارئ للاستجابة لحجم الفيضانات، وقالت فرق الحماية المدنية إن عدة مناطق انقطعت بسبب ارتفاع منسوب المياه، لا سيما في الأحياء المنخفضة.

وتم إغلاق المدارس في العاصمة تونس وفي مدن نابل وسوسة وبجا، وتم تعليق جلسات المحاكم وتعطل النقل العام والخاص في بعض المناطق.

أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي فيضانات سريعة الحركة تجرف الحطام عبر الشوارع السكنية، مع غمر مياه البحر للأحياء في بلدة منزل تميم الساحلية.

قال مسؤولون في الأرصاد الجوية إن مستويات هطول الأمطار في بعض المناطق كانت الأغزر المسجلة منذ عام 1950.