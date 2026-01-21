إعلان

الأسوأ منذ 70 عامًا.. فيضانات جارفة تجتاح تونس وتخلّف قتلى

كتب : مصراوي

01:01 ص 21/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فيضانات جارفة تجتاح تونس
  • عرض 3 صورة
    فيضانات جارفة تجتاح تونس (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد جعفر

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم يوم الثلاثاء جراء الفيضانات التي اجتاحت تونس وسط أسوأ أمطار غزيرة تشهدها بعض المناطق منذ أكثر من 70 عاما، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى، حسبما ذكرت السلطات.

وتسببت العواصف المطرية في غمر الشوارع، وإغراق المركبات، وتعطيل الحياة اليومية في العديد من محافظات الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حيث تكافح خدمات الطوارئ للاستجابة لحجم الفيضانات، وقالت فرق الحماية المدنية إن عدة مناطق انقطعت بسبب ارتفاع منسوب المياه، لا سيما في الأحياء المنخفضة.

وتم إغلاق المدارس في العاصمة تونس وفي مدن نابل وسوسة وبجا، وتم تعليق جلسات المحاكم وتعطل النقل العام والخاص في بعض المناطق.

أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي فيضانات سريعة الحركة تجرف الحطام عبر الشوارع السكنية، مع غمر مياه البحر للأحياء في بلدة منزل تميم الساحلية.

قال مسؤولون في الأرصاد الجوية إن مستويات هطول الأمطار في بعض المناطق كانت الأغزر المسجلة منذ عام 1950.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيول تونس فيضانات تونس طقس تونس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
شئون عربية و دولية

خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
زووم

وفاة والدة الفنان نضال الشافعي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان