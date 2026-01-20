إعلان

بسبب الأمطار.. فيضانات عارمة في موزامبيق تُجبر الآلاف على النزوح- صور

كتب : مصراوي

06:04 ص 20/01/2026
    فيضانات عارمة في موزامبيق
    فيضانات عارمة في موزامبيق
    فيضانات عارمة في موزامبيق

وكالات

قال عمال إغاثة وشهود عيان، إن أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات أجبرت آلاف السكان في موزامبيق على الفرار من منازلهم.

أوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي يشارك في جهود الإغاثة، أن الكارثة أثّرت مباشرةً على أكثر من 620 ألف شخص، بعد أن غمرت المياه ما يزيد على 72 ألف منزل، وتسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمراكز الصحية.

قالت راشيل فاولر، مديرة البرامج والعمليات في الاتحاد، من العاصمة مابوتو: "من المتوقع استمرار هطول الأمطار في الأيام المقبلة، وقد وصلت السدود بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع ويزيد من عدد الأشخاص المعرضين للخطر".

أضافت أن متطوعي الصليب الأحمر يعتمدون على قوارب صيد صغيرة للوصول إلى الناجين، لكن الظروف تزداد صعوبة يوما بعد يوم.

وفي خطوة داعمة، أرسلت جنوب إفريقيا المجاورة طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو لمساعدة جهود الإنقاذ.

وأظهرت لقطات جوية مساحات شاسعة من الأراضي غطّتها المياه بالكامل، لم يبقَ منها سوى قمم الأشجار.

وحتى الآن، لم تُعلن أي تقديرات رسمية بشأن عدد الوفيات أو الإصابات الناجمة عن هذه الفيضانات، وفقا لروسيا اليوم.

