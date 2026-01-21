"الجيزة" تستعين بعناصر متخفية لضبط مخالفات سيارت الأجرة والسرفيس

أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، عن إعدادها حملات رقابية موسعة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي، تم خلالها الدفع بعناصر تفتيش متخفّين في صورة ركاب عاديين لرصد المخالفات داخل سيارات الأجرة والسرفيس والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة ومنع تقطيع المسافات واستغلال المواطنين.

وقال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وفقًا للبيان، إن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على منظومة النقل الجماعي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بضبط الشارع وتحقيق الانضباط في مختلف المرافق الخدمية.

وأكد محافظ الجيزة، على أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من السائقين المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشددًا على أن أي محاولة لاستغلال المواطنين أو مخالفة خطوط السير المقررة سيتم التعامل معها بحسم ودون تهاون.

وأضاف "المحافظ"، أن الحملات المفاجئة ستستمر على مدار الساعة بمختلف الأحياء والمراكز خاصة خلال فترات الذروة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتنسيق المستمر مع إدارات المرور والأحياء والمراكز والمدن ، وتكثيف المتابعة الميدانية، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط وحماية حقوق الركاب.

