خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور

كتب- محمود الطوخي

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، كومة سميكة من الأوراق على الأرض، محدثا صوت "ارتطام" مسموع، في استعراض لما وصفه بـ"إنجازات عامه الأول" بعد عودته للرئاسة، قبل أن يتحول للهجوم على سياسات سلفه جو بايدن الاقتصادية واستعراض صور معتقلين.

دخل ترامب الغرفة حاملا الكومة السميكة، معلنا أنه "أنجز أكثر بكثير مما أنجزته أي إدارة أخرى" في عامه الأول، واصفا الفترة بـ"المذهلة".

وقبل لحظات من إلقاء الملفات، سُمع صوت "فرقعة" لمشبك الورق. وعلق ترمب مازحا بأنه لم يتأذَّ، لكنه لو كان قد جُرح لما أظهر ذلك، قائلا: "كنت سأتصرف وكأن شيئا لم يحدث حتى لو سقط إصبعي".

بعدها مباشرة، ألقى الحزمة لتنتشر الأوراق المطبوعة على السجاد بالقرب من مقاعد الصحفيين، معلقا على حجم الإنجازات: "يمكنني أن أقف هنا وأقرأها لمدة أسبوع ولن ننتهي".

تحول المشهد من استعراض الإنجازات إلى الهجوم، حيث بدأ في تصفح وعرض صور وأوصاف لأشخاص يُزعم أنهم اعتقلوا في ولاية مينيسوتا، وقد كُتبت عبارة "أسوأ أسوأ المجرمين في مينيسوتا" على كل صورة.

وأمضى الرئيس الأمريكي عدة دقائق في تقليب الصور، موجها سؤالا للصحفيين في إحدى اللحظات: "أنتم لا تشعرون بالملل من هذا، أليس كذلك؟"

لاحقا، انتقل ترامب للحديث عن التضخم، موجها انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، مستخدما ملف "الانتصارات" الملقى كخلفية لحديثه عن الفارق في الأداء.