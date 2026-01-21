إعلان

خالد الجندي يكشف أشد أنواع العذاب

كتب : داليا الظنيني

06:08 م 21/01/2026

الشيخ خالد الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فسّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شرحاً مفصلاً لقوله تعالى: «وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا»، موضحاً أن كلمة «موبقًا» تشير إلى المهلك أو الهلاك العظيم الذي يمثل فاصلاً مرعباً من العذاب، حيث يضع الله عز وجل هذا الحاجز المهلك بين المجرمين وبين من اتخذوهم آلهة أو شركاء من دون الله.

وقال الجندي، خلال تقديمه لبرنامج "لعلهم يفقهون" بفقرة "حوار الأجيال" عبر قناة "dmc"، إن استخدام الفعل الماضي في قوله تعالى «وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ» رغم أنه يتحدث عن حدث مستقبلي، يأتي للتأكيد القاطع على ثبوت وقوع هذا المشهد ويقينه، وكأنه قد حدث بالفعل في علم الله، للدلالة على حتمية الجزاء.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن القرآن الكريم استعرض صنوفاً متعددة من العذاب النفسي والمادي، تبدأ بلحظة زوال الدنيا واقتلاع الجبال من أماكنها، تليها مرحلة "تطاير الصحف" ووضع الكتاب، حيث يصاب المجرمون بالرعب والشفقة مما أحصاه الكتاب عليهم، ليجد كل إنسان حصاد عمله حاضراً أمام عينيه.

وذكر أن من أشد أنواع العذاب التي يغفل عنها البعض هو "الاستعراض والعرض على الله"، بالإضافة إلى رؤية العذاب قبل ولوجه، مؤكداً أن الانتظار ورؤية النار تمثل عذاباً يسبق العذاب المادي، إذ أن شعور الإنسان باقتراب دوره في العقاب يجعله يتجرع مرارة الخوف مرات عديدة قبل المواجهة الفعلية.

وأشار إلى أن أهوال يوم القيامة تتضمن أيضاً عذاباً سمعياً مرعباً، يتمثل في صوت جهنم التي وصفها القرآن بأن لها "شهيقاً وزفيراً" و"تغيظاً"، واصفاً إياها بأنها نار الله الموقدة التي تنفذ إلى القلوب (الأفئدة)، وتطبق على الكافرين في عمد ممددة فلا مخرج منها.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعلهم يفقهون أنواع العذاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
أخبار البنوك

رئيس البنك التجاري الدولي يتوقع خفض أسعار الفائدة 6 و7% بحلول نهاية 2026
علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
نصائح طبية

علامات صامتة لنقص الفيتامينات.. كيف ينبهك جسمك قبل المرض؟
هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
نصائح طبية

هل الإفراط في المكملات الغذائية يرهق الكبد؟
"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج
رياضة محلية

"الأهلي يصدم فالنسيا".. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل أليو ديانج

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام