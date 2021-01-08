شؤون الحرمين الشريفين: بدأنا الاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك

الرياض – (أ ش أ):

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأجواء الروحانية والاستعداد لموسم رمضان المبارك، وتجهيز الأماكن المخصصة والأبواب والمسارات التي تسهل التنقلات داخل الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أهمية وضع الإجراءات الاحترازية والوقاية التي وجهت بها الدولة من التباعد وتخفيف الازدحام في صحن المطاف والمسعى والأبواب.

وشدد السديس - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - على أن المملكة تجعل الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين من اهتماماتها، مضيفاً أن المملكة تعيش في أفضل وأرقى المنجزات في منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

وأعرب عن سعادته بالاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مبينا أن الإنجازات والرعاية والعناية لفئات المجتمع كافة، وللأشخاص ذوي الإعاقة خاصة، سواء كانت البصرية أو السمعية، ويحظى كل هؤلاء بمكانة تاريخية، ومنهم العلماء والفضلاء والنبلاء والمخترعون والمهندسون والأدباء وغيرهم.