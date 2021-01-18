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صور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزارع الدواجن والماشية

01:20 م الإثنين 18 يناير 2021
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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، مزارع الدواجن والماشية التابعة لكلية الزراعة، يرافقه الدكتور محمد حلمي الحفناوى وكيل كلية الفنون الجميلة، والمستشار المعماري لعدد من مشروعات الجامعة الهندسية، والدكتور محمد الصغير المشرف العام على المزرعة ورئيس قسم الدواجن بكلية الزراعة، وعلى أحمد حسن مدير المزرعة.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط، عن تخصيص جزء من ميزانية الجامعة من أجل تنفيذ خطة لرفع كفاءة مباني المزرعة، وإجراء ما يلزم من أعمال إحلال وتجديد وتطوير لأدوات العمل بها والتى تُعد أحد مرافق الجامعة والتى يبلغ عمرها نحو 60 عامًا.

وأشار الدكتور طارق الجمال، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير بحيث لا تتجاوز عام وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع إضافة مهام أخرى لها تتضمن تطوير طرق المزارع وأرضيتها ورفع كفاءة شبكة الإنارة وتطوير المجزر، وإحلال بطاريات الأرانب، مشدداً على ضرورة وضع خطة تسويقية لترويج منتجات المزرعة والتعريف بها وأماكن بيعها داخل الجامعة مع إمكانية توجيه حصة منها لتلبية احتياجات القطاعات الغذائية بالجامعة .

وأضاف الدكتور محمد الصغير المشرف العام على المزرعة ورئيس قسم الدواجن بكلية الزراعة، أن مزارع الدواجن نجحت في مضاعفة إنتاجها من دورتين سنوياً إلى 9 دورات إنتاجية في السنة والتى تبلغ 3000 دجاجة في الدورة، إلى جانب ما تقوم به مزرعة الدواجن تحت إشراف الدكتور محمد همام عميد الكلية من إنتاج أرانب، وبط، وسمان، وحمام، إلى جانب ما تضمه مزارع الكلية من برك سمكية، ومزارع ماشية تضم مختلف السلالات.

أسيوط طارق الجمال مزارع الدواجن والماشية جامعة أسيوط

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