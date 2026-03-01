شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا غير مسبوق بعد أن أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة، شن هجوم منسق استهدف العمق الإيراني.

وفي رد فعل فوري، أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، رُصد في أحدث موجة منها إطلاق 8 صواريخ باتجاه وسط إسرائيل.

ووثقت مقاطع فيديو وصور، نشرتها وسائل الإعلام العبرية حجم الدمار الذي خلفته الهجمات الإيرانية على مدار اليوم. فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع إصابات مباشرة وصفت بأنها "مواقع هبوط" في منطقة غوش دان بتل أبيب الكبرى، حيث هرعت قوات الإنقاذ والشرطة للتعامل مع الحرائق والأضرار الإنشائية في تلك المواقع.

أضرار في #إسرائيل جراء القصف الصاروخي الإيراني الأخير.



وفقا لما نقلته القناة 12 العبرية عن مصادر الطبية، قُتلت امرأة في وسط تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ أو شظايا اعتراضية كبيرة بشكل مباشر، بينما نُقل 22 جريحا إلى المستشفيات الإسرائيلية، تباينت جراحهم بين طفيفة ومتوسطة، ناتجة عن الشظايا وحالات الذعر.

وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أنه تم تحديد 3 مواقع سقوط في تل أبيب الكبرى أدت إلى دمار في ممتلكات خاصة وسيارات، مشيرة إلى أن الشرطة تعمل حاليا على عزل هذه المناطق لمنع تجمع المدنيين وضمان سلامة الطواقم.

على ضوء ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي حالة "طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية" في جميع أنحاء البلاد، شملت فرض قيود صارمة على التجمعات، وإغلاق أماكن العمل غير الضرورية، وتعطيل الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر، مع إلزام جميع السكان بالبقاء بالقرب من المناطق المحصنة وعدم مغادرتها إلا بتعليمات صريحة.



وأِار جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إلى أن 200 مقاتلة من سلاح الجو استهدفت ما يزيد عن 500 موقع داخل إيران، بما في ذلك مقر إقامة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي تضاربت الأنباء حول مقتله بالهجوم.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" مقتل خامنئي، واصفا العملية بأنها "تحقيق للعدالة"، مشيرا إلى أن التنسيق مع إسرائيل واستخدام تقنيات تتبع متطورة كان وراء نجاح العملية.

وحذر ترامب من أن القصف المكثف سيستمر طالما كان ذلك ضروريا.

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تفشل في صد صاروخ إيراني



دويّ انفجارات ضخمة في تل أبيب ومحيطها وفي أنحاء القدس جراء الصواريخ الإيرانية، عقب إطلاق صافرات الإنذار



صحفيون إسرائيليون يتداولون مشاهد لأضرار وحرائق كبيرة جراء سقوط صاروخ في تل أبيب في ظل تعتيم شديد بشأن كل ما يتعلق…

في المقابل، شهدت المحافظات الإيرانية أضرارا بشرية ومادية هائلة جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، إذ أفادت وكالة "رويترز" البريطانية بمقتل 201 شخصا وإصابة 747 آخرين في 24 محافظة إيرانية.

وخلال الهجمات، استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة للفتيات في جنوب إيران، مما أسفر عن مقتل 63 طالبة وإصابة 92 آخرين، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قصف المدرسة. بينما أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية فتح تحقيق في التقارير المتعلقة بسقوط مدنيين.