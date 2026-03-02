مقتل 2 وإصابة 3 من عناصر الحشد الشعبي في العراق

قالت هيئة الحشد الشعبي إن عنصرين قُتلا وأصيب ثلاثة آخرون في ضربات جوية استهدفت منطقة جرف النصر جنوبي بغداد، أمس الأحد.

وذكرت الهيئة في بيان أن القصف وقع عند الساعة 11:50 صباحاً بالتوقيت المحلي (08:50 توقيت غرينتش).

وأضافت أن الجهات المختصة بدأت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتقييم حجم الأضرار، مشيرة إلى أن مزيداً من التفاصيل ستُعلَن حال توفرها.

وتُعد جرف النصر المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر منطقة ذات حساسية أمنية، إذ تضم مواقع ومعسكرات لفصائل ضمن الحشد الشعبي، وكانت قد تعرضت في فترات سابقة لهجمات مماثلة في سياق التوترات بين واشنطن وطهران.