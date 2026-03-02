إعلان

مقتل 2 وإصابة 3 من عناصر الحشد الشعبي في العراق

كتب : مصراوي

11:10 ص 02/03/2026

ارشيفية

قالت هيئة الحشد الشعبي إن عنصرين قُتلا وأصيب ثلاثة آخرون في ضربات جوية استهدفت منطقة جرف النصر جنوبي بغداد، أمس الأحد.

وذكرت الهيئة في بيان أن القصف وقع عند الساعة 11:50 صباحاً بالتوقيت المحلي (08:50 توقيت غرينتش).

وأضافت أن الجهات المختصة بدأت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتقييم حجم الأضرار، مشيرة إلى أن مزيداً من التفاصيل ستُعلَن حال توفرها.

وتُعد جرف النصر المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر منطقة ذات حساسية أمنية، إذ تضم مواقع ومعسكرات لفصائل ضمن الحشد الشعبي، وكانت قد تعرضت في فترات سابقة لهجمات مماثلة في سياق التوترات بين واشنطن وطهران.

الحشد الشعبي العراق إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

