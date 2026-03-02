إعلان

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في البحرين لمواطنيها في البلاد

كتب : مصراوي

11:15 ص 02/03/2026

السفارة الأمريكية في البحرين

أعلنت السفارة الأمريكية في البحرين، أن هجمات إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ على الدولة الخليجية الصغيرة استمرت يوم الاثنين.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حثت السفارة الأمريكيين الموجودين في البلاد على تجنب الفنادق في العاصمة المنامة، قائلة إنها "قد تكون هدفاً للهجمات".

وتستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي، هي إحدى دول الخليج التي هاجمتها إيران في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الصراع في الشرق الأوسط.\

وفيما سبق أعلنت البحرين، اليوم الاثنين، سقوط قتيل في الضربات الإيرانية.

وأفادت وزارة الداخليّة البحرينية بأن "حريقاً في سفينة أجنبية تحت الصيانة بمدينة سلمان الصناعية جراء سقوط شظايا صاروخ جرى اعتراضه، وأسفر عن مقتل عامل آسيوي وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة"، مشيرة إلى "السيطرة على الحريق وإخماده".

السفارة الأمريكية في البحرين إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

