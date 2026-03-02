إعلان

الهلال الأحمر الإيراني: مقتل أكثر من 550 شخصاً في البلاد

كتب : مصراوي

11:28 ص 02/03/2026

الهلال الأحمر الإيراني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، اليوم الاثنين، أن حملة الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران، أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 555 شخصاً في البلاد.

وأضافت الجمعية الهلال الأحمر الإيراني، أن 131 مدينة تعرضت للهجوم حتى الآن في الحرب.

وسُمع دوي انفجارات جديدة في العاصمة الإيرانية طهران صباح الاثنين، إذ قالت وسائل الإعلام الرسمية أن وابلاً مميتاً من الصواريخ ضرب مدينة سنندج الغربية.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية بتضرر مناطق سكنية في مدينة سنندج. وأظهرت صور نشرتها الوكالة فرق الإنقاذ وهي تبحث بين أنقاض مبنى متضرر بشدة.

فيما لفتت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إلى مقتل ثلاثة أشخاص في الغارات الجوية على مدينة سنندج.

وتم إجلاء المرضى من مستشفى في شمال مدينة طهران ليلة الأحد بعد تعرضه لأضرار بالغة جراء الغارات الجوية.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

