مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
رام الله - أ ش أ
اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته الشرقية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 14 مستوطنا نفذوا جولات استفزازية في باحات "الأقصى"، بعدما اقتحموه من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، قبل مغادرته من باب السلسلة.
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