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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

01:20 م الخميس 14 يناير 2021
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته الشرقية، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 14 مستوطنا نفذوا جولات استفزازية في باحات "الأقصى"، بعدما اقتحموه من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، قبل مغادرته من باب السلسلة.

هذا المحتوى من

Asha
المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين

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