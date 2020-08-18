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بيرو: نبذل جهودا لاعتماد لقاح كورونا بين الربعين الأول والثاني من 2021

11:02 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
بيرو: نبذل جهودا لاعتماد لقاح كورونا بين الربعين الأول والثاني من 2021

لقاح كورونا

ليما- أ ش أ:

أكد نائب وزير الصحة في بيرو لويس سواريز أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لاعتماد لقاح ضد كورونا "كوفيد-19 " بين الربعين الأول والثاني من عام 2021.

وقال سواريز - في تصريح نقلته وكالة أنباء (إنديانا) الرسمية في بيرو - إنه "في الوقت الحالي، لم يكمل أي من اللقاحات الثمانية الأكثر تقدما، المرحلة الثالثة. ومن المقدر أن تنتهي هذه المرحلة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر من عام 2020 الجاري. ومع ذلك، قبل الإنتاج الشامل، يجب أن تحصل اللقاحات على موافقة من الهيئات التنظيمية مثل إدارة الأغذية والدواء".

وأوضح أن "الآلية الأولى تتم من خلال الشراء المباشر من المختبرات المنتجة. وتحقيقا لهذه الغاية، شكلت بيرو لجنة متعددة القطاعات تعمل على أساس اتفاقيات سرية لتلقي معلومات مفصلة عن تطوير كل لقاح".

وأضاف سواريز "أن الآلية الثانية تتم من خلال "كوفاكس"؛ وهو تحالف لقاحات دولي يسعى إلى جعل عملية شراء اللقاح وتوزيعه بين الدول منخفضة الدخل أكثر إنصافا.

وأشار إلى أنه حتى الآن، ضمنت هذه الطريقة اللقاح لـ20٪ من سكاننا.. مختتما تصريحاته بالقول "إن المرحلة الأخيرة ومع إجراء تجارب سريرية في بيرو لاختبار اللقاحات، ستوفر المعامل جرعات بسعر خاص أو تتبرع بدفعات منها".

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