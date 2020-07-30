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بالصور- تصعيد الحُجّاج من مشعر منى إلى مسجد نَمرة بعرفات

11:21 ص الخميس 30 يوليه 2020
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وكالات:

قالت وزارة الحج السعودية، الخميس، يجري حالياً تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مسجد نَمرة بمَشعر عرفات.
وتتوافد جموع الحجاج حاليًا إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .

ووصل إلى صعيد عرفات حوالي 10 آلاف حاج من داخل السعودية، لتأدية ركن الحج الأعظم وسط إجراءات صحية احترازية فُرضت هذا العام بسب فيروس كورونا.
وأظهرت صور بثها التلفزيون السعودي، الخميس، الحافلات وهي تنقل الحجاج إلى جبل عرفات.
وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

مناسك الحج جبل عرفات مشعر منى تصعيد الحجاج

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