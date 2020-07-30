بالصور- تصعيد الحُجّاج من مشعر منى إلى مسجد نَمرة بعرفات
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وكالات:
قالت وزارة الحج السعودية، الخميس، يجري حالياً تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مسجد نَمرة بمَشعر عرفات.
وتتوافد جموع الحجاج حاليًا إلى صعيد عرفات الطاهر في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها .
#يحدث_الآن |⏳— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 30, 2020
تَصعِيد حجّاج بيت الله الحَرام من مَشعَر مِنى إلى مَسجد نَمرة بمَشعر عَرفات. #بسلام_آمنين 🕋#عرفه pic.twitter.com/LNQTlB8GST
ووصل إلى صعيد عرفات حوالي 10 آلاف حاج من داخل السعودية، لتأدية ركن الحج الأعظم وسط إجراءات صحية احترازية فُرضت هذا العام بسب فيروس كورونا.
وأظهرت صور بثها التلفزيون السعودي، الخميس، الحافلات وهي تنقل الحجاج إلى جبل عرفات.
وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.
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