الخارجية الإيرانية: لا خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة في إسلام آباد

كتب : وكالات

01:09 ص 25/04/2026

وزير الخارجية الباكستاني ونظيره الإيراني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه لا توجد خطط لعقد أي اجتماع بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، مؤكدًا أنه سيتم إبلاغ باكستان بملاحظات طهران.
وأوضح بقائي في منشور عبر منصة "أكس" اليوم السبت، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي مسؤولين باكستانيين في إطار وساطتهم لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث الإيراني، أن وفد طهران وصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية، حيث سيعقد عراقجي اجتماعات مع مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، بالتنسيق مع جهود الوساطة الجارية ومساعيهم لإنهاء الحرب العدوانية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنطقة.
وأكد بقائي، أنه لا يوجد أي اجتماع مقرر بين إيران والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ملاحظات إيران سيتم نقلها إلى الجانب الباكستاني.

