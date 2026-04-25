المدمرة الأمريكية "رافائيل بيرالتا" تعترض سفينة متجهة لأحد الموانئ الإيرانية

كتب : مصراوي

04:41 ص 25/04/2026

مدمرة أمريكية-أرشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة "يو إس إس رافائيل بيرالتا" اعترضت سفينة كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية، وذلك خلال عملية نُفذت أمس.
وأوضحت القيادة أن عملية الاعتراض جاءت في إطار التحركات البحرية التي تنفذها القوات الأمريكية في مناطق العمليات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة السفينة أو حمولتها.

واشنطن تواصل مراقبة حركة الملاحة في مناطق حساسة بالمنطقة


وأكدت أن القوات البحرية تواصل مراقبة حركة الملاحة في المنطقة، والتعامل مع أي تحركات يُشتبه في أنها قد تشكل تهديدًا أو خرقًا للأنظمة الدولية للملاحة.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول مصير السفينة بعد اعتراضها أو الإجراءات التي تم اتخاذها بحقها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.. مسلم:"بدفع 180 ألف جنيه"
زووم

بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.. مسلم:"بدفع 180 ألف جنيه"
اختفاء الزوج من يومين.. تفاصيل العثور على جثتي سيدة وابنتها داخل شقة بالمنيب
حوادث وقضايا

اختفاء الزوج من يومين.. تفاصيل العثور على جثتي سيدة وابنتها داخل شقة بالمنيب
ارتفاع الحرارة مستمر وتحذير من الشبورة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة مستمر وتحذير من الشبورة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة
بالفيديو.. أميرة العايدي: "عرفت إن ليا أخت بالصدفة وأمي قالت لي ممكن يموتوكي
زووم

بالفيديو.. أميرة العايدي: "عرفت إن ليا أخت بالصدفة وأمي قالت لي ممكن يموتوكي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-4: استقرار مادي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-4: استقرار مادي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

