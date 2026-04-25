

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة "يو إس إس رافائيل بيرالتا" اعترضت سفينة كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية، وذلك خلال عملية نُفذت أمس.

وأوضحت القيادة أن عملية الاعتراض جاءت في إطار التحركات البحرية التي تنفذها القوات الأمريكية في مناطق العمليات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة السفينة أو حمولتها.

واشنطن تواصل مراقبة حركة الملاحة في مناطق حساسة بالمنطقة



وأكدت أن القوات البحرية تواصل مراقبة حركة الملاحة في المنطقة، والتعامل مع أي تحركات يُشتبه في أنها قد تشكل تهديدًا أو خرقًا للأنظمة الدولية للملاحة.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول مصير السفينة بعد اعتراضها أو الإجراءات التي تم اتخاذها بحقها.