أشاد رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس بتوقيع الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية مع مصر.

وكتب كريستودوليدس عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أن توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين قبرص ومصر يمثل علامة فارقة سياسية هامة، وترقية جوهرية للعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين.

وقال رئيس قبرص، إن العلاقات القبرصية المصرية تنتقل إلى مستوى أكثر نضجا ورسوخا مؤسسيا وتنظيما استراتيجيا، مع إطار واضح للتعاون، وتنسيق سياسي أكثر منهجية، ورؤية محددة للتنفيذ.

وأوضح رئيس قبرص، أن هذا التطور يعكس أيضا الخيار الاستراتيجي الذي اتخذه الرئيس خريستودوليدس بالاستثمار المطرد في تعميق علاقات جمهورية قبرص مع الدول الرئيسية في المنطقة، مما يعزز دور قبرص كشريك موثوق به في شرق المتوسط.

وأشار رئيس قبرص، إلى أن الإعلان يضفي عمقا جديدا على التعاون القبرصي المصري في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والاقتصاد والأمن والدفاع والربط والتعليم والتواصل الشعبي.

وذكر رئيس قبرص، أنه في ظل التحديات الجيوسياسية المعقدة، يسهم تعزيز العلاقات الاستراتيجية القبرصية المصرية في استقرار المنطقة وأمنها وقدرتها على التنبؤ، مؤكداً أن توقيع الإعلان يعكس سياسة خارجية تتسم بالتخطيط والاستمرارية وتحقيق نتائج ملموسة، وتعزز مكانة قبرص ودورها الفاعل في تشكيل التطورات الإقليمية.