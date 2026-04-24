رئيس قبرص يشيد بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية مع مصر

كتب : وكالات

11:00 م 24/04/2026
    توقيع الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية مع مصر

أشاد رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس بتوقيع الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية مع مصر.
وكتب كريستودوليدس عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أن توقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين قبرص ومصر يمثل علامة فارقة سياسية هامة، وترقية جوهرية للعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين.
وقال رئيس قبرص، إن العلاقات القبرصية المصرية تنتقل إلى مستوى أكثر نضجا ورسوخا مؤسسيا وتنظيما استراتيجيا، مع إطار واضح للتعاون، وتنسيق سياسي أكثر منهجية، ورؤية محددة للتنفيذ.
وأوضح رئيس قبرص، أن هذا التطور يعكس أيضا الخيار الاستراتيجي الذي اتخذه الرئيس خريستودوليدس بالاستثمار المطرد في تعميق علاقات جمهورية قبرص مع الدول الرئيسية في المنطقة، مما يعزز دور قبرص كشريك موثوق به في شرق المتوسط.
وأشار رئيس قبرص، إلى أن الإعلان يضفي عمقا جديدا على التعاون القبرصي المصري في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والاقتصاد والأمن والدفاع والربط والتعليم والتواصل الشعبي.
وذكر رئيس قبرص، أنه في ظل التحديات الجيوسياسية المعقدة، يسهم تعزيز العلاقات الاستراتيجية القبرصية المصرية في استقرار المنطقة وأمنها وقدرتها على التنبؤ، مؤكداً أن توقيع الإعلان يعكس سياسة خارجية تتسم بالتخطيط والاستمرارية وتحقيق نتائج ملموسة، وتعزز مكانة قبرص ودورها الفاعل في تشكيل التطورات الإقليمية.

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟
بالفيديو.. إصابة 23 شخصا بينهم 10 من موظفي "البنتاجون" في حادث تصادم
ترفض القيود.. 3 أبراج تفشل في تحمل الالتزام بالعلاقات والعمل
من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
بالفيديو.. أميرة العايدي: "عرفت إن ليا أخت بالصدفة وأمي قالت لي ممكن يموتوكي
