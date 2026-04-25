قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن القصف الإسرائيلي الذي طال مختلف أنحاء قطاع غزة منذ صباح اليوم الجمعة، وأسفر عن ارتقاء أكثر من عشرة شهداء، يُعد تصعيدًا دمويًا وجرائم حرب مكتملة الأركان.

وأضافت حماس في بيان اليوم الجمعة، أن من بين الهجمات قصف منزل لعائلة الطناني شمال القطاع، إلى جانب قصف سيارة شرطة في خانيونس، ما أدى إلى سقوط ضباط شرطة ومدنيين، واعتبرت أن ذلك يعكس "نهجا دمويا وفاشية غير مسبوقة" تُرتكب أمام مرأى العالم.

وجددت الحركة مطالبتها للمجتمع الدولي وكافة الدول والأطراف المعنية بالتحرك الفوري لحماية الفلسطينيين، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها وفق اتفاق وقف إطلاق النار واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعت حماس الشعوب حول العالم إلى التحرك وممارسة الضغط الشعبي، وتكثيف حملات المقاطعة بمختلف أشكالها، بهدف وقف الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.