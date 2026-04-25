مجلس التعاون يدين استهداف مراكز حدودية في الكويت قادمة من العراق

كتب : مصراوي

02:27 ص 25/04/2026

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت، قادمة من العراق عبر طائرات مسيّرة، بحسب ما نقلته سكاي نيوز.

تصعيد خطير يهدد أمن الخليج وانتهاك واضح لسيادة الكويت

وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لسيادة الكويت، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على أن مثل هذه الهجمات تتعارض مع القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتزيد من حالة التوتر في المنطقة، بما ينعكس سلبًا على الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن دول المجلس ترفض بشكل قاطع أي أعمال تستهدف أمنها أو تمس سلامة أراضيها، داعيًا إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

العراق الخليج طائرات مسيّرة الكويت هجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر في قلب المعادلة.. دلالات مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع نيقوسيا؟
أخبار مصر

مصر في قلب المعادلة.. دلالات مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع نيقوسيا؟
متى تتم إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟.. وكيل تشريعية النواب يكشف
أخبار مصر

متى تتم إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟.. وكيل تشريعية النواب يكشف
حلوى بطعم المعاناة.. حكاية طفل يبيع غزل البنات لإعالة أسرته بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

حلوى بطعم المعاناة.. حكاية طفل يبيع غزل البنات لإعالة أسرته بالإسماعيلية
ميرنا جميل على البحر وهند صبري أنيقة..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

ميرنا جميل على البحر وهند صبري أنيقة..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
بالفيديو.. أميرة العايدي: "عرفت إن ليا أخت بالصدفة وأمي قالت لي ممكن يموتوكي
زووم

بالفيديو.. أميرة العايدي: "عرفت إن ليا أخت بالصدفة وأمي قالت لي ممكن يموتوكي

