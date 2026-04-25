

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت، قادمة من العراق عبر طائرات مسيّرة، بحسب ما نقلته سكاي نيوز.

تصعيد خطير يهدد أمن الخليج وانتهاك واضح لسيادة الكويت

وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لسيادة الكويت، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على أن مثل هذه الهجمات تتعارض مع القوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتزيد من حالة التوتر في المنطقة، بما ينعكس سلبًا على الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن دول المجلس ترفض بشكل قاطع أي أعمال تستهدف أمنها أو تمس سلامة أراضيها، داعيًا إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.