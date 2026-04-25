طقس الغد.. ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة إذ أشارت إلى استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا شديد الحرارة على جنوب الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت أن هناك فرص أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من (السلوم - مطروح - سيوة)، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من (العلمين - الإسكندرية).

كما تنشط حركة الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.