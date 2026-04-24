شهدت مدينة دير البلح وسط القطاع، تجمع مئات العرسان وعائلاتهم في أجواء احتفالية ضخمة، تجمعا واسعا للعائلات والمدعوين الذين توافدوا للمشاركة في هذا الحدث الاجتماعي الكبير، الذي اتسم بأجواء احتفالية حملت رسائل أمل وتحد كبيرة، وسعت إلى تعزيز الصمود والتمسك بالحياة رغم الظروف الراهنة.

المبادرة الإماراتية الفارس الشهم 3

ويأتي الحفل ضمن المبادرة الإماراتية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، حيث شارك فيها 300 عريس وعروس من مختلف مناطق القطاع، في فعالية تهدف إلى إدخال البهجة إلى حياة الشباب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

انطلاق طائرة إغاثة بـ100 طن من المساعدات لغزة

كما انطلقت صباح اليوم الجمعة من مطار الشارقة الدولي، طائرة إغاثة تضم أكثر من 100 طن من المساعدات والمواد الغذائية الأساسية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، ضمن حملة الإغاثة لمبادرة "جسر حميد الجوي" وذلك بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3" في إطار الجهود الإنسانية للإمارات.

وقال منسق عمليات الإغاثة لعملية "الفارس الشهم 3" حمود سعيد العفاري، إن الطائرة الجديدة تتزامن مع فعالية العرس الجماعي "ثوب الفرح 2" الذي يزف أكثر من 300 عريس في القطاع، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضح أن رحلة الإغاثة لمبادرة "جسر حميد الجوي" انطلقت بتوجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، دعما للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف المعاناة اليومية لآلاف العائلات في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي يؤكد التزام دولة الإمارات بتقديم كافة أشكال الدعم الضرورية لتخفيف معاناة السكان في القطاع.