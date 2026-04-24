إعلان

اختفاء الزوج من يومين.. تفاصيل العثور على جثتي سيدة وابنتها داخل شقة بالمنيب

كتب : صابر المحلاوي

11:41 م 24/04/2026

العثور على جثتي سيدة وابنتها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثتي سيدة وابنتها داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.
كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من سكان شارع متولي الشعراوي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثتي سيدة وابنتها في حالة تحلل داخل الشقة.

تفاصيل الاشتباه في الزوج

وبإخطار اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجّه بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.
وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، حيث رجّح عدد من الجيران تورط الزوج في ارتكاب الواقعة، مؤكدين اختفاءه منذ نحو يومين بالتزامن مع غياب الزوجة، ما أثار الشكوك خاصة بعد انبعاث الرائحة الكريهة.
وتواصل الأجهزة الأمنية فحص مسرح الجريمة، وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، إلى جانب تكثيف التحريات لضبط المتهم وكشف الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة.

جثة سيدة جريمة قتل جثة داخل شقة أمن الجيزة

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان