لبنان يسجل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بيروت - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2334 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) .
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 3883 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.
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